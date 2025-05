Campanha do MPMT estimula doação de sangue pela primeira vez A promotora de Justiça Gileade Pereira Souza Maia e os colaboradores terceirizados Jakssom Sacamoto e Deborah Cristina Souza de Oliveira... Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 21h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h40 ) twitter

A promotora de Justiça Gileade Pereira Souza Maia e os colaboradores terceirizados Jakssom Sacamoto e Deborah Cristina Souza de Oliveira doaram sangue pela primeira vez nesta quarta-feira (30), durante a campanha promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) em parceria com o MT Hemocentro. A instalação de um ponto de coleta no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça possibilitou que muitas pessoas contribuíssem com o estoque do banco de sangue público, que se encontra em estado de atenção para os tipos O- e O+, e de alerta para o tipo A-, conforme atualização em 28 de abril (veja aqui). A iniciativa foi realizada pelo Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho do Ministério Público de Mato Grosso – Vida Plena. Participaram da campanha membros e servidores do MPMT e de outros órgãos públicos localizados na região do Centro Político Administrativo (CPA). "Ao promovermos essa campanha, demos a oportunidade aos integrantes da instituição e demais servidores do Centro Político de colaborarem com essa causa tão importante. Doar sangue é doar vida!", defendeu a coordenadora do Vida Plena, promotora de Justiça Gileade Pereira Souza Maia. Segundo ela, a ação se repetirá a cada três meses.

