Campanha estadual de atualização de rebanhos termina na terça (10) Falta menos de uma semana para o fim da campanha de atualização de estoque de rebanhos, realizada pelo Governo do Estado, através do...

Falta menos de uma semana para o fim da campanha de atualização de estoque de rebanhos, realizada pelo Governo do Estado, através do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea). Os produtores rurais de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, equídeos, suínos, aves peixes e abelhas, têm até terça-feira (10.6) para informar no site do Indea os dados detalhados dos rebanhos e das propriedades rurais.

