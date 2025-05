Campanha Maio Vermelho leva ações de prevenção ao câncer bucal ao Pedra 90

Durante o mês de maio a Secretaria Municipal de Saúde intensifica suas ações de conscientização e prevenção ao câncer bucal por meio da campanha Maio Vermelho. Neste sábado (17) as ações serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Pedra 90 I, II e III. A campanha visa alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, da prevenção e do tratamento para o câncer de boca, além de reforçar os cuidados com a saúde bucal de forma geral.

