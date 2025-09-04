Campanha McDia Feliz mobiliza famílias e fortalece solidariedade em Diamantino A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, se uniu à campanha McDia...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, se uniu à campanha McDia Feliz, uma importante ação em prol de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A campanha, que no município teve o dia de entrega dos sanduíches no dia 30 de agosto, contou com a participação significativa das famílias, que adquiriram os vouchers, marcaram presença e demonstraram apoio à causa.

