Campanha mobiliza escolas municipais na conscientização, prevenção e combate às arboviroses Ação, que transforma estudantes em multiplicadores, será estendida a toda rede pública municipal de Várzea Grande A secretaria de Educação... Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 23h06 )

Ação, que transforma estudantes em multiplicadores, será estendida a toda rede pública municipal de Várzea Grande. A secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta sexta-feira, 7, o ‘Dia D de Conscientização’ sobre as arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A ação ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Honorato Pedroso de Barros’ e vai se estender por toda rede pública municipal de Várzea Grande nesse início do ano letivo.

