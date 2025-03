Campanha sorteará 1 carro 0 km e 10 motos entre contribuintes Quem fizer o pagamento do IPTU em Rondonópolis neste ano de 2025 vai concorrer a um carro no valor de R$ 180 mil e 10 motos no valor...

Quem fizer o pagamento do IPTU em Rondonópolis neste ano de 2025 vai concorrer a um carro no valor de R$ 180 mil e 10 motos no valor de R$ 12 mil cada. O sorteio faz parte da Campanha IPTU Premiado 2025, instituído pela gestão do prefeito Cláudio Ferreira.

Saiba mais sobre essa iniciativa e como participar no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: