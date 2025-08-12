Campanha “Vacinação nas Escolas” chega ao Cemeis Flor do Amanhã
Esta semana, o Cemeis Flor do Amanhã abriu as portas para receber a equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em mais uma etapa da campanha Vacinação nas Escolas. Foi dia de cuidar, proteger e garantir que as crianças estejam com as vacinas em dia, incluindo a dose contra a gripe e a atualização do calendário nacional de imunização.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação nas escolas!
