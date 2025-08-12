Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Campanha “Vacinação nas Escolas” chega ao Cemeis Flor do Amanhã

Esta semana, o Cemeis Flor do Amanhã abriu as portas para receber a equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Esta semana, o Cemeis Flor do Amanhã abriu as portas para receber a equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em mais uma etapa da campanha Vacinação nas Escolas. Foi dia de cuidar, proteger e garantir que as crianças estejam com as vacinas em dia, incluindo a dose contra a gripe e a atualização do calendário nacional de imunização.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação nas escolas!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.