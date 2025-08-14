Campanha Vacinação nas Escolas faz sua próxima parada na E. M. Caravágio
A parceria estratégica entre as Secretarias de Saúde e Educação continua avançando com a campanha “Vacinação nas Escolas”. A iniciativa...
A parceria estratégica entre as Secretarias de Saúde e Educação continua avançando com a campanha “Vacinação nas Escolas”. A iniciativa visa facilitar a atualização da caderneta de vacinação dos estudantes e ampliar a cobertura vacinal contra a gripe, além de garantir que o calendário nacional de imunização esteja em dia para as crianças e adolescentes do Município.
