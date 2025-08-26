Campo Novo do Parecis avança em parceria com o Sistema Fiemt para programa de qualificação profissional Na tarde desta segunda-feira (25), o prefeito de Campo Novo do Parecis, Edilson Piaia, acompanhado da primeira-dama e secretária de... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h39 ) twitter

Na tarde desta segunda-feira (25), o prefeito de Campo Novo do Parecis, Edilson Piaia, acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Claudirene Piaia, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Nascimento, e da secretária de Finanças, Odila Longo, esteve na sede do Sistema Fiemt, em Cuiabá. O encontro teve como objetivo reforçar o alinhamento institucional para a implementação de um novo programa de qualificação profissional no município. A iniciativa prevê a oferta de 1.000 vagas gratuitas de capacitação, destinadas à população de Campo Novo do Parecis, com início a partir de 2026. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a sua vida consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação contra o comércio ilegal de celulares

