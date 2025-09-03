Campo Novo do Parecis avança nas tratativas para a FIT Pantanal 2026 O coordenador de Turismo de Campo Novo do Parecis Claudio Roberto (Maestro) conduziu uma reunião com Alcimar Moreti para tratar da...

O coordenador de Turismo de Campo Novo do Parecis Claudio Roberto (Maestro) conduziu uma reunião com Alcimar Moreti para tratar da participação do município na FIT Pantanal 2026 e da possibilidade de que o evento seja sediado em Campo Novo. Na pauta, foram discutidos os preparativos para que Campo Novo do Parecis esteja presente de forma representativa na Feira Internacional de Turismo do Pantanal, apresentando suas riquezas naturais, culturais e potenciais econômicos.

Saiba mais sobre como Campo Novo do Parecis está se preparando para se tornar um destaque no turismo acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: