Campo Novo do Parecis brilha na 10ª Copa da Mulher e conquista títulos no vôlei e futsal feminino

O município de Campo Novo do Parecis foi destaque na 10ª Copa da Mulher, realizada em Brasnorte (MT) nos dias 7, 8 e 9 de março. As equipes representantes da cidade brilharam na competição, conquistando o 1º lugar no vôlei feminino e o 2º lugar no futsal feminino, demonstrando talento, dedicação e o crescimento do esporte local.

