Campo Novo do Parecis faz história no Estadual de Xadrez: todos os atletas são premiados Os alunos do projeto de Xadrez da Secretaria Municipal de Esportes de Campo Novo do Parecis brilharam no Campeonato Mato-Grossense...

Os alunos do projeto de Xadrez da Secretaria Municipal de Esportes de Campo Novo do Parecis brilharam no Campeonato Mato-Grossense de Xadrez 2025 – Categoria Menores, realizado nos dias 16 e 17 de agosto em Sinop (MT). O evento reuniu aproximadamente 130 enxadristas de todo o Estado e teve como premiação o título de Campeão Estadual em cada categoria, sob organização da Federação Mato-grossense de Xadrez (FMTX).

Para saber mais sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: