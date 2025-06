Campo Novo do Parecis marca presença na FIT Pantanal 2025 e reforça seu potencial turístico A FIT Pantanal é uma das maiores vitrines do setor turístico da região Centro-Oeste. A presença do município no evento é um passo estratégico...

A FIT Pantanal é uma das maiores vitrines do setor turístico da região Centro-Oeste. A presença do município no evento é um passo estratégico para promover suas belezas naturais, cultura indígena, turismo rural, aventura e gastronomia típica, além de estabelecer conexões com investidores, agências de turismo e representantes do trade turístico nacional e internacional.

