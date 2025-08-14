Logo R7.com
Campo Novo do Parecis participa ativamente das pautas regionais de saúde na CIR e CGM

O Município de Campo Novo do Parecis segue atuante na defesa e no fortalecimento da saúde pública regional, representando a população...

Momento MT|Do R7

O Município de Campo Novo do Parecis segue atuante na defesa e no fortalecimento da saúde pública regional, representando a população nas reuniões da Comissão Intergestores Regional (CIR) e da Comissão de Gestão Municipal (CGM). Esses espaços reúnem gestores e técnicos de saúde para discutir e alinhar ações conjuntas, buscando soluções eficazes para demandas que afetam todos os municípios da regional. Entre as pautas tratadas, destacam-se a regulação de vagas, a estruturação da rede hospitalar, o fortalecimento da rede de saúde mental e o funcionamento do consórcio intermunicipal.

