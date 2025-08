Campo Novo do Parecis participa de workshop nacional sobre Destinos Turísticos Inteligentes O Departamento de Turismo de Campo Novo do Parecis marcou presença no Workshop Destinos Turísticos Inteligentes – Região Centro-Oeste...

O Departamento de Turismo de Campo Novo do Parecis marcou presença no Workshop Destinos Turísticos Inteligentes – Região Centro-Oeste, realizado no dia 05 de agosto de 2025, no auditório do Ministério do Turismo, em Brasília/DF. O evento, promovido pelo Instituto Cidades do Futuro (ICF) em parceria com a Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (ANSEDITUR) e o Ministério do Turismo, reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de diversas instituições com o objetivo de disseminar a metodologia dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) como ferramenta estratégica para o desenvolvimento sustentável, inovador e integrado dos destinos brasileiros.

