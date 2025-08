Campo Novo do Parecis participa do Encontro “FNAS pelo Brasil – Etapa Mato Grosso” O município de Campo Novo do Parecis esteve representado no encontro “FNAS pelo Brasil – Etapa Mato Grosso”, promovido pelo Fundo Nacional... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h58 ) twitter

O município de Campo Novo do Parecis esteve representado no encontro "FNAS pelo Brasil – Etapa Mato Grosso", promovido pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), com o objetivo de fortalecer a gestão financeira e orçamentária do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

