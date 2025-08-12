Campo Novo do Parecis participa do Encontro Sebrae de Prefeitos de Mato Grosso Com programação de três dias, o Encontro Sebrae de Prefeitos de Mato Grosso teve início nesta segunda-feira (11), reunindo cerca de...

Com programação de três dias, o Encontro Sebrae de Prefeitos de Mato Grosso teve início nesta segunda-feira (11), reunindo cerca de 70 prefeitos no resort Malai Manso, em Chapada dos Guimarães. O evento, realizado pelo Sebrae com o apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), tem como objetivo discutir estratégias para o desenvolvimento regional e apresentar programas de incentivo ao empreendedorismo nas administrações municipais.

