Campo Novo do Parecis participa do Encontro Sebrae de Prefeitos de Mato Grosso
Com programação de três dias, o Encontro Sebrae de Prefeitos de Mato Grosso teve início nesta segunda-feira (11), reunindo cerca de...
Com programação de três dias, o Encontro Sebrae de Prefeitos de Mato Grosso teve início nesta segunda-feira (11), reunindo cerca de 70 prefeitos no resort Malai Manso, em Chapada dos Guimarães. O evento, realizado pelo Sebrae com o apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), tem como objetivo discutir estratégias para o desenvolvimento regional e apresentar programas de incentivo ao empreendedorismo nas administrações municipais. Leia Mais em Momento MT:
Com programação de três dias, o Encontro Sebrae de Prefeitos de Mato Grosso teve início nesta segunda-feira (11), reunindo cerca de 70 prefeitos no resort Malai Manso, em Chapada dos Guimarães. O evento, realizado pelo Sebrae com o apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), tem como objetivo discutir estratégias para o desenvolvimento regional e apresentar programas de incentivo ao empreendedorismo nas administrações municipais.Para mais detalhes sobre este importante evento e a participação de Campo Novo do Parecis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: