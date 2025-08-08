Campus da UFMT em Lucas do Rio Verde é oficializado pelo MEC O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, participou nesta sexta-feira (8) de uma reunião na reitoria da Universidade Federal de...

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, participou nesta sexta-feira (8) de uma reunião na reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, que marcou o anúncio oficial da implantação do campus da instituição no município. A oficialização foi feita recentemente pelo Ministério da Educação (MEC) e representa uma grande conquista para Lucas do Rio Verde, para Mato Grosso e para o Brasil.

