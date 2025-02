Cancelada reunião da Comissão de Agricultura Prevista para esta quarta-feira (26), às 14h, a primeira reunião deliberativa de 2025 da Comissão de Agricultura (CRA) foi cancelada... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 11h07 ) twitter

Prevista para esta quarta-feira (26), às 14h, a primeira reunião deliberativa de 2025 da Comissão de Agricultura (CRA) foi cancelada. Entre os requerimentos previstos para análise estão a convocação da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, para falar sobre possíveis irregularidades no protocolo de intenções firmado entre o ministério e a empresa Ambipar. Também deverão ser votados na próxima reunião requerimentos de convite aos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira; da Aquicultura e Pesca, André de Paula; e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, para que apresentem diretrizes e programas prioritários de suas pastas para os próximos anos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: PF realiza operação para investigar caso de agressão e dano no Aeroporto de Pelotas

