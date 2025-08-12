Cancelada reunião para instalação da comissão da MP do setor elétrico
Foi cancelada a reunião prevista para esta terça-feira (12), às 14h30, destinada à instalação da comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória (MP) 1.300/2025, que trata da modernização do setor elétrico. Ainda não há nova data definida para a instalação do colegiado. Leia Mais em Momento MT:
