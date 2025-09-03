Cancelado debate sobre financiamento do Samu A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (3) sobre o financiamento...

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (3) sobre o financiamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há nova data para o debate. A audiência foi solicitada pelo deputado Zé Vitor (PL-MG). O parlamentar quer discutir medidas para viabilizar o custeio adequado do serviço. Ele argumenta que a falta de recursos compromete o funcionamento do Samu em todo o país, afetando a manutenção da frota e as condições de trabalho dos profissionais.

