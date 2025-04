Cano garante vitória do Fluminense na estreia da Sul-Americana contra o Once Caldas O Fluminense estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana ao vencer o Once Caldas da Colômbia por 1 a 0, na noite desta terça-feira...

O Fluminense estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana ao vencer o Once Caldas da Colômbia por 1 a 0, na noite desta terça-feira (1), no Estádio Palogrande, em Manizales. O gol da vitória tricolor foi marcado pelo artilheiro Germán Cano no primeiro tempo, garantindo os primeiros três pontos da equipe no Grupo F.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre a vitória do Fluminense!

Leia Mais em Momento MT: