Cantarte 2025 está com inscrições abertas; Concurso musical premia talentos com até R$ 3.500

Estão abertas até o dia 11 de julho as inscrições para o Cantarte 2025, concurso de canto promovido pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com patrocínio do Sicredi. A iniciativa tem como objetivo revelar, valorizar e premiar os talentos musicais da cidade, com premiações que variam entre R$ 700 e R$ 3.500.

