Cantarte 2025: Festival de canto movimentou Lucas do Rio Verde com talento e emoção

O Festival Cantarte encerrou sua 4ª edição com duas noites repletas de música, emoção e celebração à cultura local. Realizado nos dias...

O Festival Cantarte encerrou sua 4ª edição com duas noites repletas de música, emoção e celebração à cultura local. Realizado nos dias 30 e 31 de agosto, o evento reuniu centenas de pessoas na Concha Acústica e que acompanharam a transmissão via internet, consolidando-se como uma das principais ações culturais do município.

