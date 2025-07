Cantarte 2025: Lista de inscritos é divulgada e audições acontecem nos dias 23 e 24 de julho A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde divulgou, nesta sexta-feira (18), a lista oficial dos inscritos no Cantarte...

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde divulgou, nesta sexta-feira (18), a lista oficial dos inscritos no Cantarte – Canto 2025. Nesta edição do concurso, 129 artistas do município, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, se inscreveram para participar da competição.

