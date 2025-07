Cantarte 2025: Mais de 140 artistas participaram das audições realizadas em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou nos dias 23 e 24 de agosto a fase classificatória...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou nos dias 23 e 24 de agosto a fase classificatória do Cantarte 2025. As apresentações foram divididas por categorias e aconteceram no auditório da Prefeitura, com a participação de cinco jurados que avaliaram os candidatos nas modalidades Infantil, Juvenil, Gospel, Nacional, Sertaneja e Composição Inédita.

