Cão farejador ajuda PRF a apreender mais de 18 kg de Skunk em ônibus interestadual em Rondonópolis/MT
Momento MT|Do R7
16/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h58 )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de mais de 18 kg de skunk na BR-364, em Rondonópolis, na tarde de ontem, 15 de julho. A ação foi auxiliada pelo cão farejador K9 Zion, durante a fiscalização de um ônibus interestadual que fazia a rota entre Humaitá/AM x São Paulo/SP. Por volta das 17h, no km 211 da BR-364, a equipe da PRF abordou o veículo. Durante a inspeção com o K9 Zion, o animal indicou a possível presença de drogas em uma mochila localizada embaixo do assento de um passageiro. Questionado, o passageiro afirmou estar transportando entorpecentes. Na abertura da mochila, foi confirmada a presença de aproximadamente 7,85 kg de skunk. O indivíduo alegou ter sido cooptado por meio de uma rede social para buscar a droga em Porto Velho e transportá-la até sua cidade de residência no interior de São Paulo, mediante o pagamento uma quantia em dinheiro. Para mais detalhes sobre essa importante ação da PRF e o papel do K9 Zion, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Nota MT possibilita pesquisa de preços e ajuda no orçamento doméstico do consumidor

