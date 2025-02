Cão farejador da PRF localiza drogas em ônibus em Rondonópolis/MT No última segunda-feira (03/02), por volta das 20h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas em um ônibus interestadual... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h27 ) twitter

No última segunda-feira (03/02), por volta das 20h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas em um ônibus interestadual na BR 364, km 211, em Rondonópolis (MT). A ação contou com o apoio do cão farejador K9 Zion. Durante a fiscalização, o cão indicou a presença de entorpecentes em uma caixa no compartimento de carga do ônibus. Ao inspecionar a caixa, os policiais encontraram aproximadamente 10,3 kg de substância análoga à maconha, 0,52 kg de substância análoga à cocaína e 0,52 kg de substância análoga à pasta base de cocaína. A encomenda tinha como origem Rondonópolis/MT e destino Barra do Garças/MT. As informações do remetente e do destinatário foram identificadas na documentação da encomenda. Após os procedimentos cabíveis, as drogas foram encaminhadas para a Polícia Judiciária Civil em Rondonópolis/MT. A PRF reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas, utilizando recursos e expertise para garantir a segurança e o bem-estar dos usuários das rodovias federais. Saiba mais sobre essa importante ação da PRF e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Internada, Lexa usa redes sociais para pedir orações pela filha: ‘De todo coração’

