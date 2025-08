Cão farejador da PRF localiza entorpecente em ônibus na BR-364 Na tarde de 5 de agosto de 2025, por volta das 17h30, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 211 da BR-364, em Rondonópolis... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h58 ) twitter

Na tarde de 5 de agosto de 2025, por volta das 17h30, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT), quando abordou um ônibus de transporte interestadual de passageiros que fazia a linha entre Várzea Grande (MT) e Aparecida de Goiânia (GO). Durante a fiscalização, com o apoio do cão farejador Zion, foi realizada inspeção no compartimento de bagagens, ocasião em que o animal indicou a possível presença de entorpecente em uma mala. Na abertura da bagagem, foram encontrados 9 tabletes de substância análoga a skunk. Após verificação, a equipe identificou um passageiro de origem estrangeira como proprietário da mala. Em entrevista, ele alegou desconhecer o conteúdo ilícito, apresentando versões contraditórias sobre o motivo e o trajeto da viagem. Diante dos fatos, o passageiro foi encaminhado à Polícia Civil de Rondonópolis (MT) para os procedimentos legais. Saiba mais sobre essa ocorrência acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra segunda fase da Operação Air Mode contra tráfico interestadual de drogas

