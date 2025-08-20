Cão farejador do Corpo de Bombeiros localiza corpo em área de mata O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã desta quarta-feira (20.8), um corpo humano em uma área de mata...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã desta quarta-feira (20.8), um corpo humano em uma área de mata no bairro Jacarandá, em Várzea Grande. A localização foi possível graças à atuação precisa da cadela Bela, treinada para realizar varreduras em áreas de difícil acesso.

