Cão farejador do Corpo de Bombeiros localiza corpo em área de mata

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã desta quarta-feira (20.8), um corpo humano em uma área de mata no bairro Jacarandá, em Várzea Grande. A localização foi possível graças à atuação precisa da cadela Bela, treinada para realizar varreduras em áreas de difícil acesso.

