Capacitação amplia atuação integrada de ACS e ACE no trabalho em saúde

Em continuidade a série de capacitações do “Mais Saúde com o Agente” ofertadas pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) participaram, nesta quarta-feira (11), do módulo que aborda o Planejamento e Organização no processo de trabalho e atuação de equipe multiprofissional e intersetorialidade. Atualmente, cinco turmas, sendo um total de 125 agentes, fazem parte dessas atividades.

