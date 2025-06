Capacitação de fiscais reforça uso do novo sistema de denúncias A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SORP) promoveu no auditório da pasta, a formação “ProFISC – Denúncia WEB”, voltada aos agentes...

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SORP) promoveu no auditório da pasta, a formação “ProFISC – Denúncia WEB”, voltada aos agentes de regulação e fiscalização, gestores do novo sistema e demais servidores envolvidos no atendimento de denúncias. O objetivo do encontro foi alinhar procedimentos, atualizar práticas legais e capacitar os fiscais para o uso da nova plataforma digital de denúncias, disponível no site https://sorp.cuiaba.mt.gov.br.

