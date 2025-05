Capacitação do TCE-MT aborda biodiversidade e gestão de recursos naturais Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT O período matutino do segundo dia da capacitação contou com quatro módulos. Espécies que fazem parte...

O período matutino do segundo dia da capacitação contou com quatro módulos. Espécies que fazem parte da biodiversidade de Mato Grosso, estratégias para a gestão eficiente dos recursos hídricos, monitoramento e melhoria da qualidade do ar e planejamento e uso sustentável do solo urbano foram os temas do segundo dia, período matutino, da capacitação “Proteção e Defesa Civil – Plano de Contingência”, promovido pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), liderada pelo conselheiro-presidente, Sérgio Ricardo.

Para mais detalhes sobre essa importante capacitação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: