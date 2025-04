Capacitação e autonomia financeira são pilares para o empoderamento Em mais uma rodada de entrevistas do projeto “Diálogos com a Sociedade”, a Rádio CBN Cuiabá recebeu, nesta quinta-feira (3), a subprocuradora... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h06 ) twitter

Em mais uma rodada de entrevistas do projeto "Diálogos com a Sociedade", a Rádio CBN Cuiabá recebeu, nesta quinta-feira (3), a subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, a gerente de marketing do Pantanal Shopping, Daniela Rossi, e a analista técnica e gestora estadual do programa "Sebrae Delas", Driely Sena, para falarem sobre a capacitação e autonomia financeira para mulheres. Saiba mais sobre como a capacitação e a autonomia financeira estão transformando a vida das mulheres em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

