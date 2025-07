Capacitação em ECG é realizada para profissionais das UPAs e Centros A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá realizou nesta quinta-feira (24) uma capacitação no auditório da SMS, com foco na atualização...

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá realizou nesta quinta-feira (24) uma capacitação no auditório da SMS, com foco na atualização do uso dos novos aparelhos de eletrocardiograma que passam a ser utilizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), na Policlínica do Pedra 90, no Centro Especializado em Reabilitação (CER) e no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: