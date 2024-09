Momento MT |Do R7

Capacitação em gestão de negócios: 150 vagas disponíveis A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) está com inscrições abertas para a capacitação introdutória em gestão por...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) está com inscrições abertas para a capacitação introdutória em gestão por processos de negócio (BPM) e em notação BPMN com uso do Bizagi Modeler. O curso, ofertado pela Escola de Governo, disponibilizou 150 vagas exclusivas para servidores públicos estaduais.

