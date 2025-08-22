Capacitação em inteligência digital fortalece atuação do MPMT O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) – Escola Institucional...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) – Escola Institucional, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) Unidade Desconcentrada de Sinop e a Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI) da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), realizará entre os dias 08 e 12 de setembro de 2025, o Curso de Inteligência em Fontes Abertas e Investigação em Ambiente Virtual, na sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Sinop.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: