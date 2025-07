Capacitação fortalece atuação de agentes de Sorriso no combate à Doença de Chagas Visando aprimorar ações preventivas no Município Entre os dias 22 e 24 de julho, agentes de combate às endemias de Sorriso se dedicaram... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h37 ) twitter

Visando aprimorar ações preventivas no Município Entre os dias 22 e 24 de julho, agentes de combate às endemias de Sorriso se dedicaram a uma capacitação técnica voltada à vigilância de triatomíneos, insetos popularmente conhecidos como barbeiros, que são vetores do Trypanosoma cruzi, o parasita causador da Doença de Chagas. O treinamento aconteceu em Sinop e reuniu profissionais de diversos municípios da região norte de Mato Grosso.



