Capacitação fortalece conhecimento e valoriza papel dos Agentes na Saúde
“Eles são o elo entre a comunidade e a saúde pública, e quanto mais preparados estiverem, maior será o impacto positivo no cuidado junto à população” Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) de Várzea Grande acabam de participar de uma importante capacitação do programa “Mais Saúde com Agente”, promovido pelo Ministério da Saúde, e que tem como objetivo qualificar os profissionais que atuam na linha de frente do cuidado com a população. O evento foi realizado na Faculdade Uniceib, durante todo dia de ontem (21).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a capacitação dos agentes de saúde!
