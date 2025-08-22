Capacitação fortalece conhecimento e valoriza papel dos Agentes na Saúde “Eles são o elo entre a comunidade e a saúde pública, e quanto mais preparados estiverem, maior será o impacto positivo no cuidado... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

“Eles são o elo entre a comunidade e a saúde pública, e quanto mais preparados estiverem, maior será o impacto positivo no cuidado junto à população” Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) de Várzea Grande acabam de participar de uma importante capacitação do programa “Mais Saúde com Agente”, promovido pelo Ministério da Saúde, e que tem como objetivo qualificar os profissionais que atuam na linha de frente do cuidado com a população. O evento foi realizado na Faculdade Uniceib, durante todo dia de ontem (21).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a capacitação dos agentes de saúde!

Leia Mais em Momento MT:

Comissão aprova projeto que reconhece síndrome de Tourette como deficiência para fins legais

Deputados visitam Belém para conferir preparativos para a COP30

Deputado Botelho cobra destinação de recursos para casas populares