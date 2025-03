Capacitação fortalece fiscalização dos RPPSs no TCE-MT

Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) participaram, nos dias 24 e 25 de março, do workshop “Contas de Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs)”. A capacitação foi proposta pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social do TCE-MT (COPSPAS), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, com o objetivo de aprimorar a análise das contas de gestão previdenciária.

