Capacitação Imperdível: Aprenda a Operar o Sistema Geo-Obras do TCE-MT! O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir do dia 26 deste mês, o curso para operadores do Sistema Geo-...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir do dia 26 deste mês, o curso para operadores do Sistema Geo-Obras, módulo do fiscalizado. Promovida por meio da Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura, a capacitação virtual busca sanar as dúvidas de operadores do sistema nas unidades gestoras.

