Capacitação Inovadora em Mirassol D’Oeste: Aula Magna Marca Início de Programa de Paz

A aula magna do curso de formação para facilitadores de Círculos de Construção de Paz em Mirassol D’Oeste foi realizada na noite de terça-feira (30), no Centro Educacional Municipal Vereador Edson Athier Almeida Tamandaré. A capacitação marca o início do Programa Municipal de Práticas de Construção de Paz nas Escolas, criado por lei municipal no fim de 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.