Capacitação que aborda processos de descentralização ambiental reúne mais de 200 profissionais em Sorriso

Mais de 200 profissionais de vários pontos de Mato Grosso estão reunidos hoje, dia 08, em Sorriso. Desde cedo no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), eles debatem a descentralização ambiental por meio do curso de Aperfeiçoamento em Gestão Ambiental Municipal – Módulo I. Na primeira palestra da manhã, a Superintendente de Gestão de Desconcentração e Descentralização (SGDD), Helen Farias Ferreira, abordou o processo de descentralização de resíduos sólidos.

