Capacitação reúne monitoras do Programa Siminina em semana de formação e integração em Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Núcleo de Apoio à Primeira-dama, realiza, ao longo desta semana, a segunda capacitação de 2025...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Núcleo de Apoio à Primeira-dama, realiza, ao longo desta semana, a segunda capacitação de 2025 voltada às profissionais do Programa Siminina. Ao todo, 84 colaboradoras, entre monitoras, auxiliares de serviços gerais e cozinheiras, participam do treinamento, com encerramento previsto para a próxima sexta-feira (25), quando será promovido um almoço de confraternização.

