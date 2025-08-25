Capela Mortuária Maria Tereza da Conceição Menezes é entregue à comunidade da Zona Leste Na última sexta-feira (22), a Prefeitura de Sorriso inaugurou a Capela Mortuária Municipal Maria Tereza da Conceição Menezes, localizada...

Na última sexta-feira (22), a Prefeitura de Sorriso inaugurou a Capela Mortuária Municipal Maria Tereza da Conceição Menezes, localizada no bairro São Domingos, na região da Zona Leste. A obra recebeu investimento de R$ 454.603,06 e disponibiliza à comunidade um espaço de 87,90 m² de área construída, composto por salão principal, quarto para descanso, banheiros com acessibilidade, copa e estendal, garantindo estrutura adequada para a realização de velórios.

