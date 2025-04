Caps-IJ promove tarde recreativa em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps-IJ) de Lucas do Rio Verde promoveu na tarde desta quarta-feira (02), mais uma... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 10h28 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h28 ) twitter

O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps-IJ) de Lucas do Rio Verde promoveu na tarde desta quarta-feira (02), mais uma edição do Autismo com Diversão. O evento é em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e a luta pela inclusão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

