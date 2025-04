CAPS impulsiona a inclusão de pacientes no mercado de trabalho Um projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), está transformando a vida e a... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h06 ) twitter

Um projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), está transformando a vida e a realidade de pacientes com transtornos mentais com a inserção no mercado de trabalho. O objetivo é gerar mais autonomia e independência financeira, além da valorização pessoal e social dos pacientes, mostrando que, com o apoio adequado, é possível superar barreiras e conquistar espaço no mercado de trabalho e em outros setores da nossa sociedade.

