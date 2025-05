CAPSij Integrar promove Terapia Integrativa aos familiares dos atendidos Com foco no cuidado mútuo e no bem-estar coletivo, a Comissão de Integração de Ensino e Serviço (CIES), da Secretaria Municipal de...

Com foco no cuidado mútuo e no bem-estar coletivo, a Comissão de Integração de Ensino e Serviço (CIES), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), desenvolveu nesta terça-feira (06), no CAPSij Integrar, um encontro com o grupo familiar dos atendidos pela unidade para o compartilhamento de vivências, promovendo a escuta ativa, o acolhimento e o fortalecimento de vínculos entre os participantes.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: