Caravana do Agro Exportador reforça internacionalização durante a ExpoGenética 2025 A Caravana do Agro Exportador foi destaque na programação da 18ª ExpoGenética, realizada na última semana no Parque Fernando Costa,...

A Caravana do Agro Exportador foi destaque na programação da 18ª ExpoGenética, realizada na última semana no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). O encontro reuniu representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), produtores rurais, pesquisadores, estudantes, lideranças setoriais e adidos agrícolas brasileiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o agro brasileiro!

Leia Mais em Momento MT: