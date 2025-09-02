Caravana do Agro Exportador reúne produtores de café e pescado em Alfenas Produtores de café e pescado do sul de Minas conheceram novas oportunidades de exportação durante a 22ª edição da Caravana do Agro...

Produtores de café e pescado do sul de Minas conheceram novas oportunidades de exportação durante a 22ª edição da Caravana do Agro Exportador, realizada em Alfenas (MG). A abertura contou com representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria Municipal de Agricultura, da Superintendência de Inovação e Economia Agropecuária da SEAGRI/MG, da Câmara de Vereadores de Alfenas e do Banco do Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o agro!

Leia Mais em Momento MT: